Міністр оборони США відповів, чи можуть Україну змусити до небажаної угоди про мир

Переговорами про мир в Україні займатиметься особисто Дональд Трамп та його адміністрація. Під час цього як до України, так і до Росії будуть застосовуватися як важелі впливу, так і заохочення.

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Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави Пентагону Піта Гегсета під час пресконференції після зустрічі з міністрами оборони НАТО.

Що сказав Гегсет про змушення України укласти небажану угоду

Піт Гегсет наголосив, що не йому вирішувати, на яких умовах Україна та Росія укладуть угоду про мир. За словами міністра оборони США, це президент Трамп вестиме переговори разом із держсекретарем, радником з національної безпеки та великою кількістю посадовців з його адміністрації.

“Президент Трамп, я хочу наголосити, у своєму пості у Truth Social написав, що подзвонив обом: Владіміру Путіну та президенту Зеленському. І переговори, які будуть відбуватися, також будуть з ними обома”, – наголосив глава Пентагону.

Він також зауважив, що він відчуває “тон реалізму” у словах генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що потрібен мир, і те, що союзники з Альянсу та Європи відіграватимуть роль у цьому.

“Я не буду залучений у ці дипломатичні переговори, оскільки в адміністрації Трампа є люди, які цим займаються. А ми будемо працювати над сприянням безпеці, ми маємо продовжувати роботи те, що було виділено. Я думаю, що справедливо було б зазначити, що такі речі як майбутнє фінансування менше чи більше може бути на столі переговорів також”, – пояснив Гегсет.

Американський міністр також відзначив, що, щоб б президент Трамп не визначив: “батіг чи пряник”, це найбільш міцний спосіб встановити тривалий мир, розуміючи мотивації, які Владімір Путін мав в Україні вже певний час після повномасштабного вторгнення.

До слова, Піт Гегсет зазначив, що для початку переговорів про мир в Україні не потрібні поступки від Росії. Водночас глава Пентагону підкреслив, що Трамп не йде на поступки Путіну, а веде перемовини з главою Кремля “з позиції сили”.

