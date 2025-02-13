В обласному ТЦК розповіли, скільки прикарпатців у розшуку за СЗЧ, скількох знайшли, скільки повернулися

Про ситуацію з самовільним залишенням частини серед мобілізованих прикарпатців розповіли сьогодні на пресконференції в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП, пише КУРС з місця події.
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Основні показники назвав капітан Андрій Маланій, старший офіцер з розшуку Івано-Франківського зонального відділу ВСП.
За його словами, на сьогодні по області:
- біля 2000 прикарпатців, які пішли в СЗЧ, перебувають у розшуку;
- понад 2000 вже розшукано;
- біля 1300 повернуто до частин;
- більше 200 доставлені до органів досудового розслідування;
- 32 – в місцях позбавлення волі;
- 77 – померли
- понад 350 – повернулися до своїх частин самостійно.
“Треба розуміти що СЗЧ – це не вирок. Є різні причини, чому людина так вчинила – сімейні стосунки стосунки у колективі, хтось злякався. Але кожен має право реабілітуватися”, – зазначив Сергій Осташевський, заступник командира вч 1241.
Капітан Маланій наголосив, що після повернення з СЗЧ для військовослужбовця зберігаються всі виплати, а якщо контрактник, то поновлюється контракт. Заступник начальника ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу підполковник Юрій Мухін додає, що військосолужбовці після СЗЧ не обов’язково повинні повертатися на попереднє місце: через Резерв+ можна вибрати частину, в якій бажає людина продовжити службу.