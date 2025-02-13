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В обласному ТЦК розповіли, скільки прикарпатців у розшуку за СЗЧ, скількох знайшли, скільки повернулися

Автор: Lilia
13/02/2025 21:46
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Про ситуацію з самовільним залишенням частини серед мобілізованих прикарпатців розповіли сьогодні на пресконференції в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП, пише КУРС з місця події.

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Основні показники назвав капітан Андрій Маланій, старший офіцер з розшуку Івано-Франківського зонального відділу ВСП.

За його словами, на сьогодні по області:

  • біля 2000 прикарпатців, які пішли в СЗЧ, перебувають у розшуку;
  • понад 2000 вже розшукано;
  • біля 1300 повернуто до частин;
  • більше 200 доставлені до органів досудового розслідування;
  • 32 – в місцях позбавлення волі;
  • 77 – померли
  • понад 350 – повернулися до своїх частин самостійно.

“Треба розуміти що СЗЧ – це не вирок. Є різні причини, чому людина так вчинила – сімейні стосунки стосунки у колективі, хтось злякався. Але кожен має право реабілітуватися”, – зазначив Сергій Осташевський, заступник командира вч 1241.

Капітан Маланій наголосив, що після повернення з СЗЧ для військовослужбовця зберігаються всі виплати, а якщо контрактник, то поновлюється контракт. Заступник начальника ТЦК та СП з психологічної підтримки персоналу підполковник Юрій Мухін додає, що військосолужбовці після СЗЧ не обов’язково повинні повертатися на попереднє місце: через Резерв+ можна вибрати частину, в якій бажає людина продовжити службу.