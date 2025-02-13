На війні загинув воїн з Івано-Франківська Костик Андрій

У російсько-українській війні поліг військовослужбовець 10 ОГШБр “Едельвейс” Костик Андрій, уродженець Івано-Франківська.
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Про це повідомляє Ліцей 19 Івано-Франківської міської ради, де свого часу навчався воїн., пише Правда.іф.
“З глибоким сумом та болем повідомляємо, що наш учень Андрій КОСТИК віддав своє життя, захищаючи Україну. Він був справжнім патріотом, людиною честі та мужності. Мріяв про вільну країну і, на жаль, заплатив за цю мрію найвищу ціну”, – йдеться у дописі.