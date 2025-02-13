Людей стало менше: скільки “обмежено придатних” пройшли ВЛК у Франківську

Станом на 12 лютого 2025 року в Івано-Франківську понад 900 “обмежено придатних” пройшли ВЛК. Натомість, у ТЦК повідомили, що після заяв держави про продовження терміну проходження людей стало менше.

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Про це пише “Галка“.

В Івано-Франківську за перші півтора місяця 2025 року понад 900 осіб пройшли ВЛК.

12 лютого Верховна Рада прийняла рішення продовжити термін проходження ВЛК для “обмежено придатних” до п’ятого червня 2025 року.

“Людей стало відчутно менше після заяв держави про продовження терміну проходження ВЛК для обмежено придатних”, – розповів «Галці» заступник начальника Івано-Франківського МТЦК та СП Денис Наливайко.

Як писала “Галка”, станом на 29 січня 2025 року у черзі на проходження ВЛК стояли понад 2000 військовозобов’язаних.