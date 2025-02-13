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Зеленський розповів, скільки осіб щомісяця мобілізовували в Україні у 2024 році
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський розповів, скільки осіб щомісяця мобілізовували в Україні у 2024 році

Автор: Олег Мамчур
13/02/2025 20:32
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Протягом 2024 року до української армії щомісяця приєднувалися у середньому 30 тисяч мобілізованих громадян.

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Такою інформацією повідомив президент олодимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, передає Слово і Діло. 

«Я гадаю, що це було дуже багато. Так, це був запит від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 тисяч на місяць», – сказав він.

За словами Зеленського, у РФ щомісяця до армії призивають близько 45 тисяч осіб.

«І це реальна картина, і армія в 1,5, 1,9, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас, переважно», – додав президент.