Зеленський розповів, скільки осіб щомісяця мобілізовували в Україні у 2024 році

Протягом 2024 року до української армії щомісяця приєднувалися у середньому 30 тисяч мобілізованих громадян.
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Такою інформацією повідомив президент олодимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, передає Слово і Діло.
«Я гадаю, що це було дуже багато. Так, це був запит від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 тисяч на місяць», – сказав він.
За словами Зеленського, у РФ щомісяця до армії призивають близько 45 тисяч осіб.
«І це реальна картина, і армія в 1,5, 1,9, як я вже казав, приблизно вдвічі більша, ніж у нас, переважно», – додав президент.