Зеленський розповів, скільки осіб щомісяця мобілізовували в Україні у 2024 році

Протягом 2024 року до української армії щомісяця приєднувалися у середньому 30 тисяч мобілізованих громадян.

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Такою інформацією повідомив президент олодимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, передає Слово і Діло.

«Я гадаю, що це було дуже багато. Так, це був запит від військових, від генералів, що вони зробили, що Україна мобілізувала 30 тисяч на місяць», – сказав він.

За словами Зеленського, у РФ щомісяця до армії призивають близько 45 тисяч осіб.