У Франківську провели кар’єрний день для ветеранів

В Івано-Франківську 12 лютого 2025 року організували кар’єрний день для ветеранів. Колишнім військовослужбовцям розповідали про працевлаштування і пропонували пройти швидкі співбесіди. Участь у заході взяли 50 ветеранів і 35 роботодавців.

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Як відбувався кар’єрний день для ветеранів — у репортажі Суспільного.

Цей захід провела платформа з працевлаштування “Lobby X” разом з мережею “Veteran Hub”, простором “Ветераницивільні Петрос” і платформою “Тепле місто”.

“Ми бачимо тенденцію, що все більше працедавців хочуть приймати на роботу ветеранів. Мотивація — проста, багато робітничих спеціальностей, що вважаються “чоловічими”. Працедавці, які мають такі вакансії, прагнуть “закривати” їх саме ветеранами, бо це їм дає певну стабільність і прогнозованість”, — каже засновник платформи з працевлаштування Владислав Грезєв.

З його слів, у заході зареєструвалися 35 працедавців, з них 80% є представниками бізнесу.

На захід прийшов ветеран Олег Ящук. Чоловік шукав роботу не тільки для себе, а й для побратимів.

“Хлопці закриваються після війни, нікуди не виходять, а буває випивка, нервові зриви. Тому для побратимів дуже важливо спілкуватися, виходити в люди, бачити таких самих, як вони. Не обов’язково має бути зарплата 100 тисяч, бо “ми звикли до великих грошей”. Це все не так, це — міфи. Хлопці першочергово мають бути зайняті, мати роботу, натхнення чимось займатися, а не сидіти вдома і сходити з розуму”, — говорить Олег Ящук.

У пошуках роботи й Валентин Сурков. Він служив на строковій службі у 28 окремій механізованій бригаді. Навесні 2024 року звільнився зі служби. Тепер навчається на ІТ-фахівця.

“Працедавці готові навчати. Сказали, що для військових — безкоштовно. Це, звісно, тішить”, — розповідає Валентин Сурков.

Ветеранам пропонували освоїти фах барбера, каже перукар Анатолій Косяк. З його слів, організація, в якій він працює, відчуває нестачу кадрів.

“Хочемо зацікавити ветеранів цією професією. Не важливо, який вік, які побажання, ми навчимо, в нас є школа. Професія — дуже спокійна, не важка фізично, ментально, спілкування з людьми, короткі діалоги, нові знайомства, друзі. Всі готові бачити військових у нашій сфері”, — говорить Анатолій Косяк.

У пошуку нових працівників й засновник компанії, яка займається інженерно-геодезичними роботами, Віталій Ковтун. Він каже: наразі у них четверо працівників служать у війську.

“Вважаю, що це є соціальною складовою — підтримувати людей, які захищали країну в складний час. Також серед них може бути багато людей, які зможуть підсилити нашу компанію. Я розумію, що тут готового фахівця буде важко знайти, але нам потрібна людина, яка вмотивована і хоче працювати. Ми розуміємо, що десь пів року нам доведеться її навчати. Це — курси, тренінги, відрядження. Але якщо людина має бажання, ми зможемо їй ці знання дати”, — пояснює Віталій Ковтун.

Роботодавцю потрібно підготуватися перед тим, як наймати на роботу ветеранів, вважає координатор ветеранських проєктів платформи “Тепле місто” Андрій Фармуга.

“Варто подумати про інклюзивність робочого місця, щоб воно було комфортне і взагалі досяжне. Багато хто почав тільки тепер про це задумуватися. З погляду ветерана важливо, щоб його сприймали”, — говорить Андрій Фармуга.

Зі слів організатора кар’єрного дня Владислава Грезєва, Івано-Франківськ — це третє місто, де провели такий захід.