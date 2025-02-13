Поліція розшукує дівчат, які знімали відео знущань над котом

Поліція Івано-Франківська розпочала перевірку за фактом знущання над твариною.
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13 лютого під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому двоє дівчат знущаються над котом, пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
Виявлений факт правоохоронці Івано-Франківського районного управління поліції одразу ж зареєстрували та проводять перевірку.
Наразі поліцейські встановлюють осіб причетних до правопорушення та притягнення їх до відповідальності.