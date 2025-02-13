Куля – в груди: на Прикарпатті винесли вирок вчителю, на уроці якого загинув учень

Нещодавно Надвірнянський районний суд виніс вирок вчителю Пнівського ліцею Пасічнянської сільської ради за неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

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Трагедія сталася 22 листопада 2023 року у Пнівському ліцеї. Тоді на гуртку «Влучний стрілець» учень при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня. Куля калібру 4,5 мм поцілила в груди. Від поранення 14-літній хлопець помер до приїзду швидкої допомоги, пише ГК

Як йдеться у матеріалах справи, 60-річний вчитель, порушуючи розклад уроків, запросив на урок в 10-А класі частину учнів 9-тих та 11-го класів, з яких мав намір обрати осіб для участі у змаганнях зі стрільби.

Нехтуючи правилами безпеки він організував та розпочав проведення практичних стрільб із пневматичної гвинтівки на другому поверсі коридору Пнівського ліцею, який не був обладнаний для проведення такого роду стрільб.

В цей час по коридору у якому здійснювалась стрільба проходили учні, окремі із них заходили та виходили із кабінету «Захист України». Вчитель надав вказівку заряджати пневматичну гвинтівку одній особі – учню 9-Б класу, який її заряджав та передавав іншим учням – стрільцям, для проведення стрільб.

О 15 год. 00 хв. у 10-А класі мав закінчитись урок «Захист України», проте учитель на перерву учнів не відпустив, а розпочаті заняття зі стрільби не припинив.

“Під час перерви учень за вказівкою вчителя заряджав гвинтівку. В процесі цього він переплутав запобіжник з спусковим гачком та натиснув на останній, внаслідок чого відбувся постріл в сторону учня 9-А класу. Це призвело до відкритого проникаючого кульового поранення лівої половини грудної клітки, ушкодження серця та виникнення гострої серцевої недостатності. Внаслідок отриманих травм, учень помер на місці до приїзду бригади медиків”, – зазначають в матеріалах справи.

Обвинувачений вчитель свою вину у вчинення інкримінованого йому злочину фактично не визнав, а також не визнав і цивільний позов потерпілого про відшкодування 1 000 000 моральної шкоди. Крім того, просив суд його суворо не карати. Адвокат зауважив, що моральну шкоду потерпілим мав би відшкодовувати власник джерела підвищеної небезпеки (пневматичної зброї) та роботодавець.

Дослідивши усі матеріали справи та заслухавши свідків, суд вирішив визнати вчителя винним у вчиненні злочину та призначити йому покарання – 3 роки позбавлення волі. Також його з позбавили права займатися викладацькою, виховною та педагогічною діяльністю на строк – 3 роки.

В задоволенні цивільного позову потерпілих до вчителя про відшкодування моральної шкоди в розміри 1 мільйона – суд відмовив.