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Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуська громада віддасть шану полеглому воїну Овчару Андрію

Автор: Lilia
13/02/2025 18:55
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У п’ятницю, 14 лютого, Калуська громада прощатиметься із загиблим Героєм Андрієм Овчаром. Похоронять захисника на Алеї Слави міського кладовища.

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О 10:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду

Маршрут пролягатиме вулицями міста:

  • Івано-Франківська;
  • Бандери;
  • Грушевського;
  • Гірника;
  • Писарська;
  • Рубчака, 9, заїзд у двір;
  • Грушевського;
  • Винниченка;
  • пр-т Лесі Українки;
  • б-р Незалежності;
  • Європейська;
  • ПК «Мінерал».

Парастас відбудеться о 10:45 годині

Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 14 лютого, о 13:00.

Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.

Поховають Героя Андрія Овчара на Алеї Слави міського кладовища.