Калуська громада віддасть шану полеглому воїну Овчару Андрію

У п’ятницю, 14 лютого, Калуська громада прощатиметься із загиблим Героєм Андрієм Овчаром. Похоронять захисника на Алеї Слави міського кладовища.
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О 10:00 – виїзд траурної колони з тілом бійця від Калуської ЦРЛ, пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду
Маршрут пролягатиме вулицями міста:
- Івано-Франківська;
- Бандери;
- Грушевського;
- Гірника;
- Писарська;
- Рубчака, 9, заїзд у двір;
- Грушевського;
- Винниченка;
- пр-т Лесі Українки;
- б-р Незалежності;
- Європейська;
- ПК «Мінерал».
Парастас відбудеться о 10:45 годині
Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 14 лютого, о 13:00.
Відправа – у Соборі Святих Землі Української ПЦУ.
Поховають Героя Андрія Овчара на Алеї Слави міського кладовища.