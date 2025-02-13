У всіх медичних закладах Івано-Франківська будуть реабілітаційні відділення

Очільник Івано-Франківська розповів про плани розбудувати по місті мережу реабілітації для військових та цивільних.

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Про це Руслан Марцінків розповів в етері радіо Західний полюс, пише Бліц-Інфо.

За словами мера, зараз стоїть завдання, щоб у кожному медичному закладі були реабілітаційні відділення.

“В першу чергу йдеться про реабілітацію для військових, але й цивільному населенню після значних травм там будуть надавати допомогу. В нас у другій поліклініці є реабілітаційне віддділення і ми його зараз розширюємо. На щастя, там є можливість залучати додаткові приміщення. Я там вчора побував і був приємно вражений. Багато людей проходять там реабілітацію. Є відповідна фізична реабілітація, психолог, басейн і ремонтуємо ще три великих кабінети, щоб поставити додаткове обладнання. Відділення користується попитом. Віджразу хочу сказати, що реабілітація є безкоштовною”,- наголосив міський голова.

Також Руслан Марцінків поділився планами з розширення мережі відділень, які надають послуги з реабілітації.

“Зараз ми мізкуємо як розширити реабілітаційне відділення в ЦМКЛ, адже там є велика потреба. Також наступного тижня відкриваємо реабілітаційне відділення у Міській клінічній лікарні №1. Там провели ремонтні роботи, закупили сучасне обладнання для реабілітації. Нагадаю, ця лікарня особливо спеціалізується на травматології. Окрім того, ми сприяємо приватним реабілітаційним центрам. Зокрема Першому добровольчому шпиталю. Видатки на утримання цього закладу місто взяло на себе. У планах Софіївка, яку ми віддали під ЦМКЛ і виділили 10 мільйонів гривень. Зараз у пошуках додаткових ресурсів і як тільки підпишемо договір, я повідомлю. Ми намагаємося розбудувати мережу реабілітації по місту. Всі медичні заклади, які працюють з дорослими, мають бути залучені до реабілітації і надавати ці послуги”,- підсумував мер.

На фото реабілітаційний кабінет у другій поліклініці.