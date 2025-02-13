Базовий, ідеальний, кошмарний: видання Bloomberg назвало три сценарії завершення війни в Україні

Незважаючи на всю впевненість президента США Дональда Трампа, шлях до мирної угоди щодо України залишається вкрай невизначеним, оскільки російський диктатор володимир путін не виявляє жодного інтересу до компромісів. Але загальні контури врегулювання стають дедалі помітнішими.

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Аналітики видання Bloomberg спрогнозували три ймовірні сценарії закінчення російсько-української війни.

Базовий та найімовірніший сценарій Bloomberg полягає в тому, що окупована територія України залишиться у «підвішеному стані» та під фактичним контролем росії. При цьому може бути певний обмін територіями, включаючи Курську область.

За такого сценарію Україна отримає певні гарантії безпеки, питання лише у тому, наскільки дієві. Якщо європейцям вдасться налагодити відносини з Білим домом, вони намагатимуться переконати Трампа зберегти підтримку України досить довго, доки ЄС нарощує власні можливості.

Ідеальний сценарій для України полягає в тому, що США та європейці на двосторонній основі зобов’язуються втрутитися, якщо росія порушить припинення вогню.

Союзники можуть взяти на себе зобов’язання збільшити військову підтримку України та відновити чи посилити санкції проти рф. Вони також могли б допомогти Україні розвинути власну оборонну промисловість, відновити армію, щоб це було стримуючим чинником проти росії.

У кошмарному для України сценарії Трамп втрачає інтерес до країни ще до угоди про врегулювання: військову та фінансову допомогу буде припинено, а європейці змушені будуть самі вирішувати цю проблему.

Суверенітет України буде збережено, але путін закріпить значні досягнення: контролюватиме частину території, заблокує вступ України до НАТО. А його наступною ймовірною ціллю стануть країни Балтії.

Трамп уже почав вказувати лідерам Європейського Союзу, що їм потрібно робити, якщо вони хочуть забезпечити мир в Україні. За підрахунками Bloomberg Economics, захист України та розширення власних збройних сил можуть обійтися найбільшим державам континенту у додаткові 3,1 трлн доларів протягом наступних 10 років.

Два чиновники розповіли Bloomberg, що європейці були приголомшені телефонною розмовою Трампа та путіна, оскільки їх про неї не попередили. Деякі європейські союзники України вважають розмову зрадою, оскільки США поступаються ключовим вимогам путіна ще до початку переговорів.

Ситуація для європейців ускладнюється тим, що більшість їхніх повсякденних комунікацій з адміністрацією США було перервано після вступу Трампа на посаду, повідомляють джерела. Внаслідок чого їм довелося покладатися на офіційні телефонні дзвінки, заплановані зустрічі та публічні заяви.