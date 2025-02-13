У Космачі мешканці встановили рекорд України з наймасовішого виконання колядки

У найбільшому селі України – Космачі, що на Івано-Франківщині, місцева громада встановила національний рекорд, виконавши воєнну колядку “Ой, народи всього світу!” у традиційному гуцульському вбранні.

На подвір’ї Космацького ліцею відбулася безпрецедентна подія – понад пів тисячі місцевих мешканців, одягнених у автентичні космацькі строї, об’єдналися для встановлення нового рекорду України в категорії “Масові заходи”, пише Правда.іф з посиланням на Версії.

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“Такі патріотичні заходи надзвичайно важливі в сучасних умовах, адже вони не лише підтримують бойовий дух наших захисників, але й демонструють незламність українських традицій”, – зазначив представник Книги рекордів України Дмитро Палійчук під час вручення офіційного диплому учасникам.

Ініціатором встановлення рекорду виступив директор Космацького ліцею Василь Линдюк, якого активно підтримала вся освітянська спільнота села: “Це важливо насамперед для нас, оскільки ми маємо унікальні звичаї та традиції і прагнемо привернути увагу інших народів до багатства української культури”.

До масштабного дійства долучилися представники різних верств населення: найбільшу частку учасників склали учні місцевого ліцею, також були присутні педагоги, батьки учнів, представники місцевої влади та духовенства, які разом створили неповторну атмосферу єдності та патріотизму.

“Виконання воєнної колядки ‘Ой, народи всього світу!’ стало символічним нагадуванням про сучасні події в державі та потужним проявом підтримки наших захисників та захисниць”, – підкреслила керівниця місцевого будинку культури.

Особливої атмосферності заходу додавали автентичні космацькі строї учасників, які вирізняються унікальними орнаментами та технікою виконання, що передаються з покоління в покоління та є візитівкою цього гуцульського села.