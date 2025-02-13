Калушани попрощалися з мужнім воїном Михайлом Федоляком

Сьогодні, 13 лютого, Калуська громада провела в останню путь ще одного свого сина, який ціною власного життя боронив рідну Україну.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на міського голову Андрія Найду.

Михайло Федоляк народився у селі Протеси Львівської області 20 листопада 1976 року. З 1979 року проживав у Калуші. Навчався у ЗОШ №4, а пізніше у Негівській та Довговойнилівській школах.

Згодом став студентом Івано-Франківського медичного коледжу.

Працював зубним техніком у Калуській стоматологічній поліклініці, пізніше працевлаштувався у Києві. Згодом працював у Польщі та у Зімбабве (Африка).

Долучився до лав ЗСУ і став на захист Батьківщини у травні 2024 року.

Солдат самовіддано служив стрільцем-санітаром гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмого взводу гірсько-штормової роти однієї з військових частин.

Під час виконання обов’язків військової служби у Бахмутському районі Донецької області зазнав важких поранень.

Складні операції у Києві, Івано-Франківську… Але, на жаль, 11 лютого Михайло Федоляк помер в одній з лікарень м. Івано-Франківська.

Поховали Захисника на Алеї Слави міського кладовища у Калуші