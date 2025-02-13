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В Надвірні відкрили меморіальні дошки двом полеглим захисникам
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Надвірні відкрили меморіальні дошки двом полеглим захисникам

Автор: Олег Мамчур
13/02/2025 17:01
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На фасаді Надвірнянського ліцею №1 ім. В. М. Чорновола відбулося урочисте відкриття памʼятних таблиць на честь Героїв України Гриціва Василя Петровича та Тиміцького Назарія Олександровича.

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Віддати шану загиблим Героям прийшли рідні, друзі, побратими, представники місцевої влади, вчителі та учні, пише Правда з посиланням на міського голову Зіновія Андрійовича. 

Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано рідним Героя, всечесні отці провели освячення меморіальних дощок, а опісля відбулася церемонія покладання квітів представниками влади.

“Мужні, та відважні – люди честі таким запамʼятаємо Василя та Назарія назавжди! Ці памʼятні таблиці — символ вічної памʼяті, глибокої поваги та вдячності за подвиг Воїнів Світла. Ми завжди будемо пам’ятати Героїв, які у найтяжчі часи показали приклад мужності, відданості та безкомпромісної боротьби за Україну. Вічна памʼять Героям України! Слава Україні! Героям Слава!”, – написав Зіновій Андрійович.