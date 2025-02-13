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Прокуратура зобов’язує співвласників кінотеатру “Трембіта” в Івано-Франківську укласти охоронний договір

Автор: Lilia
13/02/2025 16:45
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Прокуратура зобов’язує укласти охоронний договір на архітектурний об’єкт культурної спадщини 1955 року, будівлю кінотеатру «Трембіта» у міському парку ім. Т. Шевченка в м. Івано-Франківську.

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Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська в інтересах держави звернулися до суду з позовною заявою про укладення охоронного договору на об’єкт культурної спадщини місцевого значення, пише Правда.іф.

Мова йде про будівлю кінотеатру «Трембіта» 1955 року, яка знаходиться у міському парку ім. Т. Шевченка в м. Івано-Франківську, загальною площею понад 500 кв. м.

Прокурори вимагають у приватного підприємства та фізичної особи, які є співвласниками вказаного об’єкта, укласти охоронний договір з Івано-Франківською РДА, з метою збереження культурної спадщини.

“Зазначений будинок є одним із найяскравіших зразків гуцульської дерев’яної народної архітектури та, згідно з історико-архітектурним опорним планом міста Івано-Франківська, належить до історичного ареалу міста”, – йдеться у дописі

Наразі Івано-Франківський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі та призначив її до розгляду.