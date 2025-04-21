Франківська громада на війні втратила ще двох захисників

На фронті загинули Олександр Сорока та Петро Добровольський.
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Повідомив очільник громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Завтра, 22 квітня, об 11 годині початок прощання з Олександром Сорокою в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.
Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.
Також завтра о 14 годині початок прощання з загиблим Петром Добровольським в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.
Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.
Вічна памʼять Героям! Співчуття рідним та близьким