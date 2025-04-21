Франківська громада на війні втратила ще двох захисників

На фронті загинули Олександр Сорока та Петро Добровольський.

Повідомив очільник громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Завтра, 22 квітня, об 11 годині початок прощання з Олександром Сорокою в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.

Також завтра о 14 годині початок прощання з загиблим Петром Добровольським в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.

Вічна памʼять Героям! Співчуття рідним та близьким