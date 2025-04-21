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Солдат у вогні свічки, прапор України.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська громада на війні втратила ще двох захисників

Автор: Оксана Марушкевич
21/04/2025 16:11
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На фронті загинули Олександр Сорока та Петро Добровольський.

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Повідомив очільник громади Руслан Марцінків, передає Правда.іф. 

Завтра, 22 квітня, об 11 годині початок прощання з Олександром Сорокою в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.

Також завтра о 14 годині початок прощання з загиблим Петром Добровольським в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3.

Поховають воїна на Алеї Героїв кладовища села Чукалівка.

Вічна памʼять Героям! Співчуття рідним та близьким