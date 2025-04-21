Повітряні сили уразили пункт, з якого окупанти запускали ударні БпЛА

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України нанесли успішний удар по позиції, звідки окупанти здійснювали запуски ударних БпЛА в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Правда.іф.
Об’єкт використовувався противником для підготовки, спорядження та запуску розвідувальних, ударних та FPV-дронів. Внаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БпЛА.
“Цей наш удар є відчутною для ворога відповіддю на російські дії проти української армії.
Збройні Сили України продовжуватимуть знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним”, – йдеться у дописі.