В Івано-Франківську діти виготовили творчі роботи до Дня вдячності волонтерам

Громадська організація «Захист держави» ініціювала всеукраїнський флешмоб #ДякуюВолонтерам. У його рамках було організовано творчий майстер-клас для наймолодших мешканців Прикарпаття, з метою виховання культури вдячності тим, хто безкорисливо підтримує інших.

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До відзначення Міжнародного дня вдячності волонтерам (Volunteer Recognition Day), який щорічно припадає на 20 квітня, команда громадської організації «Захист держави» в Івано-Франківську організувала креативний майстер-клас для дітей, під час якого юні учасники створювали власні художні роботи з відбитками долонь як символом тепла та вдячності людям, які присвячують свій час і зусилля допомозі іншим.

Проведений захід став невід’ємною частиною масштабного всеукраїнського флешмобу #ДякуюВолонтерам, започаткованого організацією з метою об’єднання громадян з різних куточків України у спільному висловленні подяки волонтерам, які щоденно працюють на благо суспільства в умовах сучасних викликів, з якими стикається держава.

“У кожній долоньці — щирість, тепло і вдячність усім, хто не стоїть осторонь у складні часи”, – зазначають організатори заходу, підкреслюючи важливість виховання у дітей поваги до волонтерської діяльності та розуміння її цінності для розбудови громадянського суспільства.

За задумом ініціаторів, творчий майстер-клас для дітей має не лише святковий характер, але й важливу освітньо-виховну функцію, адже через мистецьке самовираження діти усвідомлюють значущість соціальної солідарності та взаємодопомоги, які є фундаментальними цінностями волонтерського руху.

“Цей захід є частиною всеукраїнського флешмобу #ДякуюВолонтерам, який ініціювала наша організація, щоб об’єднати людей по всій країні у щирому слові «дякую»”, – пояснюють представники ГО «Захист держави», демонструючи прагнення створити загальнонаціональну хвилю вдячності активістам волонтерського руху.

Організатори закликають усіх небайдужих громадян долучитися до флешмобу через публікацію фотографій чи відеоматеріалів зі словами подяки волонтерам із використанням хештегу #ДякуюВолонтерам у соціальних мережах, що дозволить кожному стати частиною цього загальноукраїнського руху вдячності та зробити власний внесок у громадську ініціативу.