Франківська поліція виявила 6 нетверезих водіїв

Шість водіїв з ознаками сп’яніння виявили патрульні франківська за минулі вихідні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульна поліція Івано-Франківської області.

На усіх водіїв поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили їх від керування транспортними засобами.

️Правоохоронці нагадують про відповідальність за керування у стані сп’яніння:️

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на рік;

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;