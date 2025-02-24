Прикарпатець Дмитро Савицький здобув “золото” на Чемпіонаті України з легкої атлетики

Прикарпатець Дмитро Савицький “виборов” золоту медаль серед юніорів на Чемпіонаті України з легкої атлетики.
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Про це “Галці” повідомила тренерка легкоатлета – Марина Якуба.
Чемпіонат проходив з 18 по 19 лютого у Києві.
Дмитро Савицький, вихованець Івано-Франківської ОДЮСШ та студент Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Тренує атлета тренерка Івано-Франківської ОДЮСШ – Марина Якуба.
Спортсмен стрибнув у довжину з розбігу на 7 м 09 см, що забезпечило йому титул чемпіона України серед юніорів. Срібну та бронзову нагороди вибороли спортсмени з Києва.