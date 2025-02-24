У Франківську військові без статусу УБД отримають компенсацію на комунальні послуги

Військові з Івано-Франківської громади, які не мають статусу УБД, отримають по 5 000 гривень на комунальні послуги.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа
33 захисники отримають такі виплати на суму 165 000 гривень. Це перші такі виплати у 2025 році.
“Нагадаю, що ця виплата для осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не мають статусу УБД та не користуються пільгами з оплати житлово-комунальних послуг”, – йдеться у дописі мера
Щоб отримати таку виплату, звертайтесь у всі ЦНАПи громади. А також можна подати заяви онлайн на сайті https://www.cnap.if.ua/