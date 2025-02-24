Трамп каже, що угода про копалини з Україною може буде підписана «дуже скоро»

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про видобуток українських корисних копалин може бути підписана найближчим часом. Вашингтон розглядає цей документ як елемент економічного партнерства з Україною.

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Заява була опублікована у соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що говорив про важливість цієї угоди під час онлайн-зустрічі «Великої сімки», яка відбулася сьогодні.

«Ми сподіваємося, що вона буде підписана дуже скоро! Ця угода, яка є «економічним партнерством», гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів та військове обладнання, відправлені в Україну, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока та дика війна добігає кінця», – заявив він.

Трамп додав, що також веде «серйозні переговори» з лідером росії володимиром путіним щодо завершення війни, а також «великих угод з економічного розвитку, які будуть укладені між Сполученими Штатами та росією». При цьому глава Білого дому не уточнив, про що саме йдеться.