Завтра на Прикарпатті будуть діяти обмеження потужності для бізнесу

Завтра, 25 лютого, на Прикарпатті будуть застосовуватися графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.

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Про це Правді повідомили в пресслужбі Прикарпаттяобленерго.

Час застосування обмежень:

05:00 – 08:00

15:00 – 24:00

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби.