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Завтра на Прикарпатті будуть діяти обмеження потужності для бізнесу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Завтра на Прикарпатті будуть діяти обмеження потужності для бізнесу

Автор: Олег Мамчур
24/02/2025 21:09
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Завтра, 25 лютого, на Прикарпатті будуть застосовуватися графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.

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Про це Правді повідомили в пресслужбі Прикарпаттяобленерго.

Час застосування обмежень: 

  • 05:00 – 08:00 
  • 15:00 – 24:00 

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби.