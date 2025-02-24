На Прикарпатті на вічний спочинок провели воїна Юрія Янишенка

Вчора, 23 лютого, Матеївецька громада назавжди попрощалася з хоробрим захисником Юрієм Янишенком, який відійшов у вічність 15 лютого.
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Солдат Юрій Янишенко із села Пилипи був сапером-електриком ВЧ А7039. Серце воїна перестало битися 15 лютого 2025 року. Воїн помер в н. п. Андронівка Дніпропетровської області.
Скорботний кортеж з тілом захисника прибув у село Пилипи у суботу, 22 лютого. А вже 23 лютого громада провела захисника в останню дорогу.
Фото: скриншоти з відео Орислави Янишенко