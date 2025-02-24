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Франківка Марія Анійчин стала срібною призеркою етапу Кубка Європи з фрістайлу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківка Марія Анійчин стала срібною призеркою етапу Кубка Європи з фрістайлу

Автор: Олег Мамчур
24/02/2025 20:25
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Спортсменка з Івано-Франківська Марія Анійчин виборола срібну медаль етапу Кубка Європи з фрістайлу в дисципліні біг-ейр.

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Про це повідомили у Ski Federation of Ukraine.

“Катерина Коцар – переможниця, Марія Анійчин – срібна призерка етапу Кубка Європи з фрістайлу в дисципліні біг-ейр. Змагання проходили в Польщі, Котельніца/Бялка Татьшанська”,- йдеться у дописі