Франківка Марія Анійчин стала срібною призеркою етапу Кубка Європи з фрістайлу

Спортсменка з Івано-Франківська Марія Анійчин виборола срібну медаль етапу Кубка Європи з фрістайлу в дисципліні біг-ейр.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили у Ski Federation of Ukraine.
“Катерина Коцар – переможниця, Марія Анійчин – срібна призерка етапу Кубка Європи з фрістайлу в дисципліні біг-ейр. Змагання проходили в Польщі, Котельніца/Бялка Татьшанська”,- йдеться у дописі