Франківка Марія Анійчин стала срібною призеркою етапу Кубка Європи з фрістайлу

Спортсменка з Івано-Франківська Марія Анійчин виборола срібну медаль етапу Кубка Європи з фрістайлу в дисципліні біг-ейр.

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Про це повідомили у Ski Federation of Ukraine.