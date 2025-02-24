Світло пам’яті: в Івано-Франківську діти ВПО створили свічники для вшанування загиблих захисників України

В Івано-Франківську діти ВПО разом із батьками вшанували загиблих захисників України. Протягом тижня в просторі БФ «Відроджені єднанням» вони створювали символічні свічники, аби 24 лютого засвітити свічки пам’яті перед портретами воїнів на Алеї героїв.

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В Івано-Франківську напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення у просторі волонтерського благодійного фонду «Відроджені єднанням» відбулася серія майстер-класів для родин внутрішньо переміщених осіб. Діти та їхні батьки власноруч створювали свічники для вшанування пам’яті полеглих українських воїнів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

«24 лютого – дата, яка назавжди закарбувалася в нашій пам’яті. Це день болю, втрат, але водночас і незламної єдності українців», – зазначають у БФ «Відроджені єднанням».

Родини, які пережили окупацію та були змушені покинути свої домівки, таким чином прагнули віддати шану героям, які їх рятували та дали можливість жити далі.

«Наша благодійна організація в основному опікується дітьми та ВПО, які постраждали від військових дій та змушені були покинути свої домівки і переїхати до Івано-Франківська. Кожного року до дня пам’яті за загиблими та річниці повномасштабного вторгнення ми організовуємо акції пам’яті. Цього року символічно ми робили свічники, аби вшанувати всіх полеглих за нашу свободу, за нашу незалежність і за життя, яке ми зараз маємо. Діти ВПО, які безпосередньо відчули всі страхи війни, які пережили окупацію, які змушені були залишити свої домівки, своїми руками робили ці свічники», – відмітила засновниця БФ «Відроджені єднанням», керівниця обласного осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька. Оксана Криницька

Майструвала свічники і 13-річна Анастасія Черниш. В 2014 році вона з родиною переїхала з Донеччини до Івано-Франківська.

«Мені тоді було два роки – я не дуже багато пам’ятаю. Але я добре знаю, кому я маю дякувати за наше життя. Ми робили ці свічники, щоб вшанувати пам’ять полеглих героїв. Українські воїни нас захищають, дають можливість мирно жити, дають надію, що ми переможемо і все буде добре», – каже Анастасія Черниш.

Родина Анастасії покинула рідний Харцизьк 11 років тому і за весь цей час жодного разу їм не вдалося побачити рідний дім ще хоч раз.

«Не було розуміння, що ти не повернешся додому. Чесно, ми їхали і думали, що воно мине. Місяць-два і ми повернемось додому. Але, на жаль, ми жодного разу так і не поїхали додому», – розповідає мама Анастасії Олена Тимчишин.

Цілий тиждень діти ВПО з різних куточків України відвідували Майстерню чудес у просторі волонтерського благодійного фонду «Відроджені єднанням», аби виготовити більше сотні свічників. Майже у кожного, хто долучився до майстер-класу, хтось з рідних сьогодні на війні.

«Третя річниця війни. Пам’ятаємо. Шануємо. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя за нашу свободу. Діти зробили свічки пам’яті — маленький, але щирий символ вдячності та скорботи. Світло цих свічок горить у наших серцях, нагадуючи про подвиг і незламність. Вічна пам’ять героям. Ми продовжуємо боротьбу за мир і справедливість», – відмічає волонтерка БФ «Відроджені єднанням» Катерина Чубарь.

Кульмінацією тижневої ініціативи стала спільна хода та церемонія вшанування пам’яті загиблих захисників на Алеї героїв в центрі Івано-Франківська.

На Стометрівці – сотні портретів героїв. Перші куби тут почали встановлювати восени 2022 року. Торік Алею слави оновили та продовжили в бік площі Міцкевича, аби містяни та гості Івано-Франківська пам’ятали про надвисоку ціну, яку українські військові платять за те, щоб ми продовжували жити.

«Дуже важливо, що ми зібрались всі разом, аби запалити світло пам’яті, яке ніколи не згасне», – відмічає засновниця БФ «Відроджені єднанням».

Опісля десятки родин зібрались в Катедральному соборі Святого Воскресіння, щоб спільно помолитись та віддати шану воїнам.

«Ми вперше відзначаємо Національний день молитви 24 лютого. Тому сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які віддали своє життя за нас. І дякуємо всім тим, хто продовжує боротьбу», – додає Оксана Криницька.

Учасники акції мали можливість не лише запалити свічки в пам’ять про загиблих захисників, але й долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання, віддаючи шану тим, хто ціною власного життя захищав Україну та рятував мирних жителів від російської агресії.