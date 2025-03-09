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Франківські актори з командою фільму “Довбуш” отримали Шевченківську премію

Автор: Lilia
09/03/2025 14:09
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Капітула Національної премії імені Тараса Шевченка оголосила лауреатів 2025 року. Команда фільму “Довбуш” отримала Шевченківську премію в категорії “Кіномистецтво”.

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Пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр.

Олесь Санін (кінорежисер-постановник, автор сценарію), Сергій Михальчук (оператор-постановник), Алла Загайкевич (композиторка) – стали лавреатами Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року за повнометражний ігровий фільм «Довбуш».

“Неймовірно радіємо за творчу команду, частиною якої є і актори Франківського драмтеатру: народний артист України Олексій Гнатковський, який зіграв одну з головних ролей — Івана Довбуша; генеральний директор і художній керівник театру, народний артист України Ростислав Держипільський, що втілив на екрані образ Правиці; актор драми Богдан Романюк, який зіграв сина польського сільовара”, – йдеться у повідомленні.