Користувачі помітили проблеми з оплатою банківськими картками

Користувачі банківських карток MasterСard стикаються з труднощами під час оплати через термінали та здійснення переказів.

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Про це повідомляє сайт Downdetector, пише ЕП

За інформацією Downdetector, проблеми в роботі MasterCard почали фіксувати близько 9:40, з Visa – о 10:20.

Користувачі в Україні також помічали проблеми в оплаті банківськими картами.

У ПриватБанку, відповідаючи на запитання користувача, зазначили, що розбираються з проблемами.

“Зараз можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Наші фахівці вже займаються усуненням труднощів, приносимо вибачення за тимчасові незручності”, – зазначили в Приваті.

У підтримці Monobank у відповідь на запит ЕП зазначили, що фіксують проблеми тільки з MasterCard.

“На поточний момент (11:36 – ред.) нам відомо про складнощі в роботі платіжної системи Mastercard. Через це спостерігаються проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи. На жаль, складнощі мають місце у багатьох банках”, – зазначили в Моно.

У відповідь на запит ЕП, платіжна система Visa зазначила, що не фіксує проблем з операціями своїх банківських карток.