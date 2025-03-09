Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув, – Маск

Американський мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск впевнений, що Starlink є критично важливим для українських Сил оборони, оскільки без нього лінія фронту могла б зазнати краху.

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Про це заявив генеральний директор SpaseX Ілон Маск у мережі X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.

“Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один з Україною, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув”, – запевнив він.

Маск також додав, що його “обурюють роки бійні в глухому куті, який Україна неминуче втратить”.