Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув, – Маск

Американський мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск впевнений, що Starlink є критично важливим для українських Сил оборони, оскільки без нього лінія фронту могла б зазнати краху.
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Про це заявив генеральний директор SpaseX Ілон Маск у мережі X (Twitter), інформує Цензор.НЕТ.
“Я буквально викликав Путіна до фізичного бою один на один з Україною, і моя система Starlink є основою української армії. Уся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув”, – запевнив він.
Маск також додав, що його “обурюють роки бійні в глухому куті, який Україна неминуче втратить”.
“Той, хто справді небайдужий, по-справжньому думає і по-справжньому розуміє, хоче, щоб м’ясорубка зупинилася”, – додав він.