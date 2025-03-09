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Диван на коліщатках в темній вітальні

Поет з Івано-Франківщини Юрій Іздрик став переможцем Шевченківської премії

Автор: Lilia
09/03/2025 12:31
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Переможцем Шевченківської премії у номінації “Література” оголошено поета і збурювача поборників суспільної моралі Юрія Іздрика. Його відзначили за книгу поезій “Колекція” видану 2023 року.

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Пише Правда.іф з посиланням на УП.

На Премії представлені 7 номінацій: “Література”; “Літературознавство і мистецтвознавство”, “Публіцистика, журналістика”, “Музичне мистецтво”, “Візуальні мистецтва”, “Кіномистецтво”, “Театральне мистецтво”. Цьогоріч до переліку номінацій додали “Декоративно-прикладне мистецтво”.

Кожному лавреатові Національної премії Шевченка вручаються диплом, почесний знак та виплачується грошова винагорода, яка цьогоріч становить приблизно 467,2 тисячі гривень.

Лавреатами Національної премії імені Тараса Шевченка стали поет Юрко Іздрик, публіцист Павло Казарін, скульпторка Жанна Кадирова, виконавиця класичної музики Богдана Півненко, композитор Олександр Шимко, команда проєкту “Петриківський розпис: на захисті ідентичності”автори фільму “Довбуш” та оперний постановник Василь Вовкун