У Калуші відбувся ІІІ етап обласних спортивних ігор “Воля до життя”

Захід об’єднав понад сотню ветеранів війни, які відновлюють фізичну форму, зміцнюють силу духу та знаходять підтримку через спорт.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Загалом хлопці змагались у восьми адаптивних видах спорту:

Посадовиця вручила грошові сертифікати ветеранам, які представляли нашу область на міжнародних змаганнях у 2024 році:

-Юрію Гапончуку за І місце на Air Force Treals 2024 (50 000 грн);

-Андрію Якубенку – І місце на Strong Spirit’s Games (50 000 грн);

-Сергію Тарнавському – ІІ місце на Strong Spirit’s Games (40 000 грн).

“Приємно, що збільшується кількість учасників-ветеранів. Адже спорт — це реабілітація, фізична та психологічна, а також адаптація після повернення до цивільного життя після фронту.

Дякую нашим ветеранам, які є прикладом мужності та незламності”, – йдеться у дописі.