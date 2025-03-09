ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей на інвалідних візках у спортзалі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші відбувся ІІІ етап обласних спортивних ігор “Воля до життя”

Автор: Lilia
09/03/2025 11:42
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Захід об’єднав понад сотню ветеранів війни, які відновлюють фізичну форму, зміцнюють силу духу та знаходять підтримку через спорт.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Загалом хлопці змагались у восьми адаптивних видах спорту:

  • дартс;
  • настільний теніс;
  • жим лежачи;ривок гирі;
  • стрільба з лука;
  • веслування на тренажері або аірбайк;
  • плавання;
  • баскетбольні кидки в кільце.

Посадовиця вручила грошові сертифікати ветеранам, які представляли нашу область на міжнародних змаганнях у 2024 році:

-Юрію Гапончуку за І місце на Air Force Treals 2024 (50 000 грн);

-Андрію Якубенку – І місце на Strong Spirit’s Games (50 000 грн);

-Сергію Тарнавському – ІІ місце на Strong Spirit’s Games (40 000 грн).

“Приємно, що збільшується кількість учасників-ветеранів. Адже спорт — це реабілітація, фізична та психологічна, а також адаптація після повернення до цивільного життя після фронту.

Дякую нашим ветеранам, які є прикладом мужності та незламності”, – йдеться у дописі.

Переможці з медалями та прапором на змаганнях
Людина тримає постер Національного Олімпійського комітету
Чоловік грає в настільний теніс у спортзалі.
Чоловік з протезом грає в дартс у спортивному залі.
Троє чоловіків на візках на спортивному змаганні.
Люди тримають прапор Національної гвардії України
Банер Івано-Франківські обласні ігри
Чоловік з протезом тренується з гирею в залі
Чоловік грає в баскетбол у залі.
Атлет піднімає штангу на лавці з підставкою.
Лука стрільбище, мішень із кількома стрілами
Чоловік грає в настільний теніс в залі.
Люди стріляють з лука у спортивній залі.
Медалі з жовто-блакитними стрічками на столі
Група людей на інвалідних візках у спортзалі
Група людей на стрільбі з лука в залі
Гірсько-штурмова бригада з прапором Едельвейс