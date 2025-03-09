У Калуші відбувся ІІІ етап обласних спортивних ігор “Воля до життя”

Захід об’єднав понад сотню ветеранів війни, які відновлюють фізичну форму, зміцнюють силу духу та знаходять підтримку через спорт.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.
Загалом хлопці змагались у восьми адаптивних видах спорту:
- дартс;
- настільний теніс;
- жим лежачи;ривок гирі;
- стрільба з лука;
- веслування на тренажері або аірбайк;
- плавання;
- баскетбольні кидки в кільце.
Посадовиця вручила грошові сертифікати ветеранам, які представляли нашу область на міжнародних змаганнях у 2024 році:
-Юрію Гапончуку за І місце на Air Force Treals 2024 (50 000 грн);
-Андрію Якубенку – І місце на Strong Spirit’s Games (50 000 грн);
-Сергію Тарнавському – ІІ місце на Strong Spirit’s Games (40 000 грн).
“Приємно, що збільшується кількість учасників-ветеранів. Адже спорт — це реабілітація, фізична та психологічна, а також адаптація після повернення до цивільного життя після фронту.
Дякую нашим ветеранам, які є прикладом мужності та незламності”, – йдеться у дописі.