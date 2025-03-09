Груминг: цены в Киеве и что входит в стоимость услуг

В разных салонах Киева цена на груминг формируется по-разному: кто-то предлагает минимальный набор услуг за базовую стоимость, а кто-то включает в цену всё, вплоть до SPA-процедур. В сети V.O.G DOG SALON используется комплексный подход, который сочетает профессиональный уход, комфорт питомца и прозрачное ценообразование. В этой статье мы разберём, из чего складывается стоимость груминга, какие факторы на неё влияют и почему именно в V.O.G DOG SALON можно получить лучший уход по справедливой цене.

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Что входит в стоимость груминга?

Цена на груминг формируется из нескольких факторов. В первую очередь, это базовый комплекс услуг, который может включать:

Гигиенические процедуры – чистка ушей, глаз, подрезка когтей, обработка шерсти.

– чистка ушей, глаз, подрезка когтей, обработка шерсти. Купание и сушка – использование профессиональной косметики, подобранной индивидуально под тип шерсти.

– использование профессиональной косметики, подобранной индивидуально под тип шерсти. Вычесывание и удаление колтунов – особенно важно для длинношерстных пород.

– особенно важно для длинношерстных пород. Стрижка – стандартная или модельная, учитывающая особенности породы и пожелания владельца.

– стандартная или модельная, учитывающая особенности породы и пожелания владельца. Дополнительные услуги – экспресс-линька, тримминг, SPA-процедуры, креативное окрашивание шерсти, украшения и многое другое.

Стоимость зависит от породы, размера питомца, типа шерсти и сложности работы. Например, для маленьких собак с мягкой шерстью уход обойдётся дешевле, чем для крупных пород с густым подшерстком, требующих особого подхода.

Комплексы услуг в V.O.G DOG SALON

В сети V.O.G DOG SALON доступны несколько видов груминга:

Гигиенический комплекс – базовый уход, поддерживающий чистоту и здоровье питомца.

– базовый уход, поддерживающий чистоту и здоровье питомца. Полный комплекс – включает гигиенический уход и профессиональную стрижку.

– включает гигиенический уход и профессиональную стрижку. DeLuxe-комплекс – премиум-уход с дополнительными SPA-процедурами, масками и специальными средствами для шерсти.

– премиум-уход с дополнительными SPA-процедурами, масками и специальными средствами для шерсти. Абонементы – лучший вариант для тех, кто хочет сэкономить на регулярном уходе за питомцем. Позволяют получать груминг со скидкой до 40% и поддерживать идеальный вид любимца круглый год.

Сколько стоит груминг собаки в V.O.G DOG SALON?

Груминг для собак цена зависит от породы и типа выбранного комплекса. Например:

Для маленьких пород, таких как йорк или шпиц, стоимость начинается от 1000 грн.

Средние собаки, такие как кокер-спаниель или бигль, – от 1200 грн.

Крупные породы, такие как хаски или овчарка, – от 1900 грн.

Кошачий комплекс начинается от 1200 грн, а для мейн-кунов – от 2000 грн.

Дополнительные услуги, такие как SPA-процедуры, экспресс-линька или креативный груминг, могут добавляться к основному комплексу, делая уход ещё более индивидуальным и комфортным.

Почему стоит выбрать V.O.G DOG SALON?

V.O.G DOG SALON – это не просто груминг-салоны, а места, где работают лучшие специалисты Киева, любящие своё дело. Здесь используют только профессиональную косметику и новейшие методики ухода, чтобы каждая процедура была максимально комфортной для питомца.

Выбирая V.O.G DOG SALON, владельцы получают не только безупречный внешний вид своего любимца, но и уверенность в его здоровье и благополучии. Запишитесь на груминг уже сегодня и убедитесь сами!