Груминг: цены в Киеве и что входит в стоимость услуг
В разных салонах Киева цена на груминг формируется по-разному: кто-то предлагает минимальный набор услуг за базовую стоимость, а кто-то включает в цену всё, вплоть до SPA-процедур. В сети V.O.G DOG SALON используется комплексный подход, который сочетает профессиональный уход, комфорт питомца и прозрачное ценообразование. В этой статье мы разберём, из чего складывается стоимость груминга, какие факторы на неё влияют и почему именно в V.O.G DOG SALON можно получить лучший уход по справедливой цене.
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Что входит в стоимость груминга?
Цена на груминг формируется из нескольких факторов. В первую очередь, это базовый комплекс услуг, который может включать:
- Гигиенические процедуры – чистка ушей, глаз, подрезка когтей, обработка шерсти.
- Купание и сушка – использование профессиональной косметики, подобранной индивидуально под тип шерсти.
- Вычесывание и удаление колтунов – особенно важно для длинношерстных пород.
- Стрижка – стандартная или модельная, учитывающая особенности породы и пожелания владельца.
- Дополнительные услуги – экспресс-линька, тримминг, SPA-процедуры, креативное окрашивание шерсти, украшения и многое другое.
Стоимость зависит от породы, размера питомца, типа шерсти и сложности работы. Например, для маленьких собак с мягкой шерстью уход обойдётся дешевле, чем для крупных пород с густым подшерстком, требующих особого подхода.
Комплексы услуг в V.O.G DOG SALON
В сети V.O.G DOG SALON доступны несколько видов груминга:
- Гигиенический комплекс – базовый уход, поддерживающий чистоту и здоровье питомца.
- Полный комплекс – включает гигиенический уход и профессиональную стрижку.
- DeLuxe-комплекс – премиум-уход с дополнительными SPA-процедурами, масками и специальными средствами для шерсти.
- Абонементы – лучший вариант для тех, кто хочет сэкономить на регулярном уходе за питомцем. Позволяют получать груминг со скидкой до 40% и поддерживать идеальный вид любимца круглый год.
Сколько стоит груминг собаки в V.O.G DOG SALON?
Груминг для собак цена зависит от породы и типа выбранного комплекса. Например:
- Для маленьких пород, таких как йорк или шпиц, стоимость начинается от 1000 грн.
- Средние собаки, такие как кокер-спаниель или бигль, – от 1200 грн.
- Крупные породы, такие как хаски или овчарка, – от 1900 грн.
- Кошачий комплекс начинается от 1200 грн, а для мейн-кунов – от 2000 грн.
Дополнительные услуги, такие как SPA-процедуры, экспресс-линька или креативный груминг, могут добавляться к основному комплексу, делая уход ещё более индивидуальным и комфортным.
Почему стоит выбрать V.O.G DOG SALON?
V.O.G DOG SALON – это не просто груминг-салоны, а места, где работают лучшие специалисты Киева, любящие своё дело. Здесь используют только профессиональную косметику и новейшие методики ухода, чтобы каждая процедура была максимально комфортной для питомца.
Выбирая V.O.G DOG SALON, владельцы получают не только безупречный внешний вид своего любимца, но и уверенность в его здоровье и благополучии. Запишитесь на груминг уже сегодня и убедитесь сами!