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На вершині Карпат рятувальник продекламував вірш Шевченка. ВІДЕО

Автор: Lilia
09/03/2025 11:01
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Сьогодні — день народження Тараса Шевченка, який є символом нашої незламності, свободи та надії на краще майбутнє. Його слова нині лунають пророче над Карпатами.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“Шевченкове слово веде нас крізь віки, нагадуючи, що боротьба за волю — наша доля, а перемога — наш обов’язок!” – йдеться у дописі.