На вершині Карпат рятувальник продекламував вірш Шевченка. ВІДЕО

Сьогодні — день народження Тараса Шевченка, який є символом нашої незламності, свободи та надії на краще майбутнє. Його слова нині лунають пророче над Карпатами.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
“Шевченкове слово веде нас крізь віки, нагадуючи, що боротьба за волю — наша доля, а перемога — наш обов’язок!” – йдеться у дописі.