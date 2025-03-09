Прикордонники викрили невидимий вантаж в стилі hi-tech

45-річний громадянин Молдови прибув на мікроавтобусі Volkswagen, зареєстрованому в Україні, і намагався перетнути кордон з незадекларованими товарами.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Спробу незаконного ввезення техніки на суму 1 млн. 200 тис. гривень викрили прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін в пункті пропуску «Краківець», пише Правда.іф.

“45-річний громадянин Молдови прибув на мікроавтобусі Volkswagen української реєстрації та намагався перетнути кордон із незадекларованим товаром. Під час перевірки з’ясувалося, що в його багажному відділенні знаходилися 292 одиниці техніки, серед яких: 44 камери миттєвого друку, 32 портативні колонки, 41 пара навушників, 104 трекери, 26 стилусів та 4 трекпади Apple, мікрофонні радіосистеми, портативні жорсткі диски, комп’ютерні мишки, стабілізатор відеозйомки”, – йдеться у дописі.

Увесь товар був ретельно запакований у сумки та коробки. Прикордонники не залишили шансів на успіх цій «технічній оборудці».

Товар вилучили, а на водія склали протокол за недекларування товарів, що переміщуються через кордон.