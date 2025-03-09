Прикарпатський “летючий лижник” показав найкращий результат України на чемпіонаті світу у стрибках із трампліна

“Летючий лижник” з Прикарпаття Євген Марусяк зайняв 15 місце на великому трампліні в Тронхейм, Норвегія.

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Пише Правда.іф з посиланням на Skijumping. UA

“Це третій фініш в топ 30 найкращих Євгена Марусяка на Чемпіонатах світу в кар’єрі. По одному разу в тридцятку найкращих потрапляли Володимир Бощук та Віталій Калініченко”, – йдеться у дописі.

15 місце – це найкращий результат України на Чемпіонаті світу з лижних видів спорту в норвезькому Тронхейм2025.

Місця, які зайняли українці на змаганнях:

Євген Марусяк 15

Олександр Шумбарець 30

Євген Марусяк 31

Каріна Козлова 31

Каріна Козлова 33

Віталій Калініченко 33.



Лише 5 разів українські стрибуни з трампліна фінішували в топ30 найкращих на Чемпіонатах світу.

1. Євген Марусяк 15 місце. Великий трамплін. Тронхейм 2025

2. Євген Марусяк 17 місце. Нормальний трамплін. Планіца 2023

3. Євген Марусяк 27 місце. Великий трамплін. Планіца 2023

4. Володимир Бощук 28 місце. Великий трамплін. Ліберець 2009

5. Віталій Калініченко 29 місце. Великий трамплін. Оберстдорф 2021.

Цікаво, що в трьох стартах українці ділили місця зі своїм суперником. Євген Марусяк 15 місце розділив з Давідом Кубацкі і 17 місце з Ловро Кос.

Володимир Бощук з Міхаель Ноймаєр.