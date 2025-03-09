Якої погоди чекати 9 березня на Івано-Франківщині

Метеорологи передбачають в Івано-Франківську та області на 9 березня невелику хмарність без опадів. У нічні та ранкові години можливий слабкий туман. Очікується південно-східний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 2-4° морозу, вдень 18-20° тепла.

По області: вночі від 4° морозу до 1 ° тепла, місцями 4-9 ° тепла, вдень 15-20 ° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 4-9°, вдень 10-15 ° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м.