Прикарпатські вогнеборці погасили 112 пожеж сухої трави

Протягом доби 8 березня на території області сталося 112 пожеж в екосистемах, охопивши загальну площу 13 га.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

До ліквідації цих пожеж було залучено 380 рятувальників та 99 одиниць спецтехніки.

“Рятувальники вкотре звертаються до громадян не випалювати суху траву, сміття та рослинність на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, а також не залишати недопалки та сірники на сухій трав’янистій підстилці, дотримуватись правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі”, – закликають вогнеборці.

У разі виникнення пожежі негайно телефонувати за номером “101”

На території області працюють рейдові групи ДСНС задля запобігання виникненню пожеж в екосистемах та виявлення правопорушників.