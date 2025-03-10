“Франківські мажори”, які два роки тому організовували п’яні вечірки, вийшли із СІЗО та хизуються багатим життям

Два роки тому всі говорили й писали про пʼяні вечірки «івано-франківських мажорів», навіть президент. Мажорами виявились троє друзів-блогерів — Андрій Ярина, Олег Захар і Ярослав Домбровський.

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На гулянках в орендованій київській квартирі вони знімали відео з оголеними непритомними дівчатами, над якими знущались і показово принижували. Їх затримали, вручили підозри та відправили в СІЗО. Суспільство отримало сатисфакцію. За два роки ситуація змінилась. Троє друзів вийшли із СІЗО, активно розвивають власні бізнеси та знімають контент про своє розкішне життя. Тим часом справа в суді ледве рухається, а дві з трьох постраждалих відмовились від звинувачень.

Як так вийшло — для Бабеля розповів Олександр Мʼясищев. Він був на трьох судових засіданнях, спілкувався з прокуратурою і адвокатами обох сторін.

Біографії Андрія Ярини й Олега Захара відомі переважно з їхніх слів. Обоє з простих родин. Батько Ярини помер, коли йому було чотири, хлопець жив з мамою і бабусею. Згодом мама з вітчимом поїхали на заробітки за кордон. Обидва хлопці перші гроші заробили на перепродажу речей із секондів. Згодом Захар зайнявся арбітражем трафіку, а Ярина почав заробляти на платформі Binance. Обидва з перших великих грошей купили «пацанські» машини: Захар — BMW M8, Ярина — BMW «пʼятірку» Довідка BMW 535i. за $20 тисяч.

Що з усього розказаного хлопцями про себе правда — сказати важко, але машини були точно. У травні 2022-го 18-річний Ярина на своїй «пʼятірці» збив 74-річного чоловіка — той зламав ногу і отримав забої. А Ярина, як зʼясувалося пізніше, не мав прав і взагалі не вмів водити. Тоді покарання він уникнув — визнав вину і виплатив постраждалому компенсацію. А вже у грудні того ж року отримав новий штраф і згодом визнавав, що «грішив» пʼяною їздою.

Про третього підозрюваного — Ярослава Домбровського — відомо мало. Зараз він навчається на четвертому курсі Західноукраїнського національного університету на маркетолога. Вчиться погано — за результатами першого семестру в рейтингу успішності факультету він останній.

Перші вечірки друзі почали влаштовувати наприкінці 2022 року, коли жили в Івано-Франківську і вели блоги в Instagram.

«Ми зрозуміли, що це класний контент. Ти до пʼятої ранку тусуєшся, потім о другій дня викладаєш відоси, потім закидаєш дві-три рекламки, отримуєш гроші. Людям заходять такі штуки, аудиторія просила робити такі стрими», — розповідав Андрій Ярина в інтервʼю своєму другові в червні 2024 року.

Після перших стримів хлопці переїхали до Києва, зняли велику квартиру — оренда на місяць коштувала $2 500. На вечірках вони пили, гучно слухали музику і танцювали разом із запрошеними дівчатами. Деякі з них, за словами Ярини, самі просилися на гулянки, щоб так просувати свої сторінки в Instagram. А самі вечірки, окрім організаторів, просували запрошені блогери — за це хлопці їм платили. За січень 2023-го кількість підписників в Instagram у Ярини зросла з 5 до 20 тисяч.

«Пацани, менше ніж за пів року, с*ка, у кожному місті України будуть говорити за нашу компанію, всі будуть знати наші *бальники. Це просто питання часу — дуже великі плани», — говорив Ярина в одному з відео.

Усе сталось набагато швидше — 31 січня про вечірки написала телеведуча і засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко. Вона розказала, що дівчат накачували алкоголем і транквілізаторами, а потім — ґвалтували.

Одне з відео Ярина коментував так: «Пацани, особисто мені таке навіть *бати не хочеться, тому ми з пацанами вирішили виганяти їх, щоб місце не займали». . Одна з дівчат зізналась Кравченко, що їй дали пігулки «Ксанакс», після яких їй стало погано. Допис швидко розлетівся соцмережами. Слідом за Кравченко про вечірки і «Ксанакс» написала засновниця видання «Свідомі» Анастасія Бакуліна — пост набрав понад 400 тисяч вподобайок.

«Коли [на дописі Кравченко] було 70 тисяч лайків, я не вірив, що розкрутиться до чогось поганого. Буквально чотири години — і про це говорить вся Україна. Я вже тоді почав переживати», — казав Ярина. І недарма. Першого лютого 2023 року правоохоронці порушили справу і прийшли з обшуками до хлопців. Слідом туди приїхали двоє військових Соломʼянського ТЦК і вручили блогерам повістки. Це був показовий виступ — усім трьом ще не виповнилось 25 і мобілізувати за повісткою їх не могли.

Того ж дня Андрію Ярині та Ярославу Домбровському вручили підозри, а за два дні їх відправили в СІЗО. Їх підозрювали у поширенні порнографії і хуліганстві Довідка Ч. 2 ст. 296 ККУ. , а Ярину — ще й у шести епізодах сексуального насильства. Захар спочатку був свідком і наполягав на тому, що брав участь лише в одному стримі. Однак у кінці березня він отримав підозру в сексуальному насильстві Довідка Ч. 3 ст. 153 ККУ.

Першого лютого справу прокоментував президент — він сказав, що зловмисників затримали, а насильству в Україні не місце. За два дні вже в суді Ярина запевняв, що більшість дівчат приходили на вечірки добровільно, а на камеру він принижував їх виключно, щоб залучити аудиторію. У СІЗО Ярина провів рік і три місяці, Домбровський — два місяці, Захар — кілька днів. Усіх випустили під заставу.

На гучну справу призначили відомого прокурора — Максима Дергачова. Щоправда, його попередні резонансні справи успішним назвати не можна. Він представляв обвинувачення у справах про вбивство 5-річного Кирила Тлявова і про ДТП за участю ексголови Броварської РДА Володимира Майбоженка. Чиновника, який пʼяним на пішохідному переході збив чотирьох людей, відбувся штрафом. А у справі Тлявова, де підозри вручили чотирьом, реальний строк отримав лише один.

У справі — троє потерпілих, одна з дівчат, коли потрапила на відео, була неповнолітньою. Справа делікатна і формулювання мають значення. Суддя Олександр Бойко зачитує на суді: всі троє зазнали сексуального насильства, не повʼязаного з проникненням в тіло. Якби воно було, злочин кваліфікували б як зґвалтування. Інтереси хлопців представляють двоє досвідчених адвокатів — Тимофій Ковалишин і Олег Охман. Ковалишин, колишній слідчий, має багато зауважень і вважає слідство необʼєктивним і вибірковим. Наприклад, каже, що обшук у квартирі хлопців провели без потрібних дозволів. Так само незаконно встановили їхнє місцезнаходження. Частину доказів, як-от деякі протоколи, виготовляли заднім числом чи навіть підробляли, як було зі скаргами на вечірки, що надіслали до Кіберполіції 1 лютого. Ковалишин каже, що всі вони написані під копірку, а робили це не пильні громадяни, а самі оперативники.

Дергачов заперечує — це неправда: звернення не однакові, їхні автори відомі. У нього є зустрічні обвинувачення. Він стверджує, ще під час слідства захист Ярини спілкувався з потерпілими дівчатами, зокрема з неповнолітньою. І якщо до цього всі три дівчини запевняли, що не дозволяли хлопцям публікувати їхні оголені фото і відео, то вже в суді дві відмовились від своїх слів і претензій до хлопців. Захисник Довідка Він був на судовому засіданні, що підтверджує видання Watchers.

Але його імʼя невідоме. однієї з потерпілих пояснив це тим, що поліція змусила дівчину підписати заздалегідь надруковану заяву, а сама вона потерпілою себе не вважає. Прокурор впевнений, що адвокат Ярини на дівчат тиснув. Перевірити це зараз неможливо. Лариса Виговська, адвокатка єдиної потерпілої, яка не відмовилась від обвинувачень, на це запитання не відповідає. За її словами, дівчина дуже травмована, і коментувати справу вони не хочуть. Від Ярини дівчина вимагає 100 тисяч гривень моральної шкоди. Жодних згадок про наркотики й «Ксанакс» у справі немає. У прокуратурі «Бабелю» повідомили, що нічого такого у підозрюваних не знайшли.

Розгляд справи рухається повільно. Її до кінця жовтня 2023-го не могли передати до суду. Дергачов каже — затягував захист хлопців. Спочатку адвокати довго знайомились з матеріалами, а адвокат Ярини тричі змінювався. При чому щоразу нового призначали в останній день дії контракту попереднього. У лютому 2025 року суд розглядав шостий з 18 томів справи. Зараз суддя Олександр Бойко вивчає письмові докази, до допитів свідків і потерпілих ще не дійшли. Частина доказів закриті, щоб не нашкодити честі та гідності дівчат.

Дванадцятого лютого троє підозрюваних — Ярина, Захар і Домбровський — сидять на лавці біля зали суду. Вони сміються й обговорюють, який контент зі свого життя краще публікувати в блогах. За два роки вони не дали про себе забути. Восени 2023-го Захар відгуляв гучне весілля в одному з найдорожчих готелів Edem Resort. Вів свято, де гості розважались під російський реп і розкидали долари, шоумен Юрій Ткач. Після цьому йому довелось вибачатись і доводити, що при минуле хлопця він не знав.

Коли до блогерів підходять журналісти з камерами, вони ховають обличчя і відвертаються. Їхній адвокат Ковалишин іронізує і цікавиться, чи не постраждали «незалежні журналісти» від того, що Штати згорнули роботу USAID. Якщо без жартів, увага медіа до справи адвокату на руку — він планує переконати всіх, що «ніхто нікого не ґвалтував». На засіданні Ковалишин вже традиційно говорить про фальсифікацію протоколів і вибірковість прокурора. А також просить у судді доступу до іншої судової справи, яка стосується однієї з потерпілих. Адвокат пояснює: дівчина якось повʼязана з поширенням наркотиків, а також надавала інтимні послуги й за окрему плату дозволяла записувати все на відео. Ковалишин каже, що це вичерпна характеристика.

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