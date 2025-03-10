Від початку епідемічного сезону на Франківщині з діагнозом COVID-19 померли восьмеро людей

Від початку епідемічного сезону (з 1 жовтня 2024 року) на Івано-Франківщині з діагнозом COVID-19 померли восьмеро людей та двоє — від грипу.

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Про це на Facebook-сторінці повідомив генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук, пише Правда.

З його слів, з початку епідсезону в області на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 146 тисяч 462 людини, зокрема — 88 тисяч 716 дітей до 18 років.

Упродовж 3-9 березня 2025 року на грип, ГРВІ та COVID-19 на Франківщині занедужали 9378 людей, зокрема — 4514 дітей до 18 років. За цей тиждень госпіталізували 292 пацієнтів, з них — 136 дітей до 18 років — 99 людей з COVID-19, серед них — 20 дітей.

Від початку епідсезону на Прикарпатті вакцинували проти грипу 4106 людей.