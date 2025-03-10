Оформити дозвіл на зброю тепер можна у застосунку «Дія»

Українці тепер можуть оформити та отримати онлайн-дозволи на зброю не лише у сервісах МВС, а й у застосунку «Дія».
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.
«Онлайн-дозволи на зброю тепер відображаються не лише в сервісах МВС, а й у застосунку Дія», – написав він.
Міністр нагадав, що ще у червні 2023 року МВС запустили Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян.
«За цей час до поліції надійшло понад 620 тисяч заяв на отримання різних видів дозвільних документів», – зазначив він.
Тим часом МВС у співпраці з Мінцифри модернізували ЄРЗ для повноцінної інтеграції з «Дією», ця послуга стала зручнішою та доступнішою ще й для користувачів програми.
За словами Клименка, водночас ЄРЗ продовжить працювати у звичайному режимі, тож подати запит на отримання дозвільних документів, як і раніше, можна через Єдине вікно для громадян.