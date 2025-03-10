Оформити дозвіл на зброю тепер можна у застосунку «Дія»

Українці тепер можуть оформити та отримати онлайн-дозволи на зброю не лише у сервісах МВС, а й у застосунку «Дія».

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

«Онлайн-дозволи на зброю тепер відображаються не лише в сервісах МВС, а й у застосунку Дія», – написав він.

Міністр нагадав, що ще у червні 2023 року МВС запустили Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який суттєво спростив оформлення дозволів та супутніх послуг для громадян.