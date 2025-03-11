На Івано-Франківщині поліцейські провели рейд щодо продажу неповнолітнім алкоголю

Інспектори відділу служби освітньої безпеки Калуського районного відділу поліції провели черговий профілактичний рейд, який покликаний попередити продаж неповнолітнім алкогольних та тютюнових виробів. У торгових закладах поліцейські залишили спеціальні пам’ятки про заборону відпуску таких товарів покупцям, які не досягли 18-річного віку.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Поліцейські постійно працюють на попередження порушень чинного законодавства. Особлива увага правоохоронців направлена на захист неповнолітніх. Саме з цією метою поліцейські Івано-Франківщини постійно проводить профілактичні рейди, під час яких пояснює власникам та співробітникам магазинів міста, що продаж алкоголю та тютюну дітям заборонений. Підприємцям поліцейські нагадали, що за вчинення такого правопорушення передбачене адміністративне покарання за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачає штраф за такі дії, конфіскацію предметів торгівлі та втрату ліцензії на продаж таких товарів.

Наголосили, що продавці повинні запитувати у молодих покупців документи, що посвідчують особу і неухильно дотримуватися вимог законодавства України. У кожному закладі торгівлі, де побували правоохоронці, розмістили наліпки-застереження про заборону продажу неповнолітнім особам таких товарів.