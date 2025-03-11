За добу загарбники втратили 1300 військових та 447 одиниць техніки

Війська країни-агресора Росії втратили з початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизно 887 620 солдатів. Втрати армії РФ за останню добу становлять орієнтовно 1300 окупантів.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 9 березня.
Російські втрати в техніці становлять:
- танків — 10 274 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 21 360 (+14) од,
- артилерійських систем — 24 206 (+58) од,
- РСЗВ — 1310 (+3) од,
- засобів ППО — 1101 (+2) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- вертольотів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 28 172 (+148) од,
- крилатих ракет — 3120 (+35) од,
- кораблів/катерів — 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 39 933 (+142) од,
- спеціальної техніки — 3773 (+1) од.