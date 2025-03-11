За добу загарбники втратили 1300 військових та 447 одиниць техніки

Війська країни-агресора Росії втратили з початку повномасштабного вторгнення в Україну приблизно 887 620 солдатів. Втрати армії РФ за останню добу становлять орієнтовно 1300 окупантів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ 9 березня.

Російські втрати в техніці становлять: