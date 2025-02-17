Франківські патрульні виявили п’ятьох нетверезих керманичів за вихідні

За вихідні Івано-Франківські патрульні виявили п’ять водіїв, що керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області
На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!
Пам’ятайте, нетверезий водій – це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху!