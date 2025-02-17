Прикордонники викрили ділка, який за 9 тияч євро організував незаконний перетин кордону

Прикордонники викрили ділка, який мав намір заробляти чималі суми на військовозобов’язаних.

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф

Незаконну діяльність особи, яка за фінансову винагороду намагалася організувати незаконне переправлення громадянина України призовного віку через державний кордон, припинили співробітники ВВВБ по 7 прикз ГВЗВВБ «Захід» у Львові.

Зловмисник, 39-річний житель Львівщини, планував одержати 9 тисяч євро за сприяння уродженцю Львівської області у протиправному перетинанні кордону.

Організатора затримали під час отримання 6 тисяч євро, решту він мав отримати після незаконного переправлення свого клієнта.

Чоловік обіцяв надати повний супровід через один із пунктів пропуску на Львівщині.

Діяльність ділка викрила в ході спеціальних заходів спільна міжвідомча група у складі співробітників ВВВБ по 7 прикордонному Карпатському загону ГВЗВВБ «Захід», УСБУ у Львівській області, оперативників РЦ ГЦ ОД та ОТЗ у м.Львів, слідчого СУ ГУНП у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Підозрюваного затримано. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.

Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин справи та можливих спільників тривають.