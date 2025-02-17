Військовий з Коломиї створює спортивні тренажери. ВІДЕО

Андрій Спіров, коли випадала на фронті вільна хвилинка, брав до рук зварювальний апарат і виготовляв спортивне приладдя.

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Вдалося зробити два тренажери, завершив роботу над ними вже у Коломиї, під час проходження реабілітації, йдеться в сюжеті НТК.

Тепер передав спортивний інвентар для ветеранського спортзалу.