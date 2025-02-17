Невдала спроба виїзду: мешканець Дніпропетровщини намагався підкупити прикордонників. ВІДЕО

Вчора 35-річний мешканець Дніпропетровщини намагався виїхати до Румунії через пункт пропуску Дяківці. Прикордонникам він пояснив, що їде за кордон з волонтерською метою та для перетину кордону користується системою «Шлях».

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, пише Правда.іф.

Проте у прикордонників виникли сумніви у правдивості слів чоловіка, адже він не міг пояснити куди саме і навіщо він їде. До того ж, в рамках взаємодії з іншими органами охорони кордону, прикордонники дізналися, що громадянину вже двічі було відмовлено у виїзді з України в інших пунктах пропуску.

Зрозумівши, що отримає і третю відмову, чоловік запропонував старшому зміни прикордонних нарядів неправомірну вигоду в розмірі 1000 євро. На це отримав від прикордонниці відмову та був переданий представникам Національної поліції разом з повідомленням про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 369 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.