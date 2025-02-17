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Стало відомо, скільки ФОП було відкрито з початку повномасштабної війни
Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, скільки ФОП було відкрито з початку повномасштабної війни

Автор: Олег Мамчур
17/02/2025 16:25
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З початку повномасштабної війни в Україні було відкрито понад 763 тисячі ФОП, водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Більшість нових бізнесів відкрили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

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Про це повідомляє Опендатабот.

Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: після перерви майже у місяць неробочих реєстрів, за кілька тижнів січня було закрито 61 тисяча 455 ФОПів. До порівняння, відкрили власну справу лише 21,3 тисяч підприємців.

Найчастіше підприємці, які відкривалися під час повномасштабної війни, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності – 28,1%. У першу трійку також потрапили ІТ – 9,1% та оптова торгівля – 7,2%.

З початку повномасштабної війни було відкрито понад 763 тисячі ФОП. Більшість нових бізнесів відкрили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Порівняно з періодом до великої війни втричі побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності, у 2,6 раз зросла кількість ФОП, пов’язаних з освітою, та у 2,5 рази – у сфері фінансів.

У той же час, рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.

Війна та мобілізація вплинули на ґендерний розподіл підприємців: 61% ФОП зараз – жінки. Найбільше жінок-підприємців серед нових ФОП у Хмельницькій (60,5%), Кіровоградській (60,1%) та Полтавській областях (59,4%).

Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

Найбільше нових ФОП за час повномасштабної війни було зареєстровано у Києві – 108,5 тисяч, у Дніпропетровській (68,4 тисяч) та Львівській областях (60 тисяч). У регіонах, наближених до бойових дій, значно менше нових бізнесів.

Водночас збільшилась кількість нових підприємців у Рівненській, Івано-Франківській та Чернігівській областях.

З початку повномасштабної війни було відкрито понад 763 тисячі ФОП. Більшість нових бізнесів відкрили у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

За майже три роки ФОП заплатили загалом 126 млрд гривень податків.