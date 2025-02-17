ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Прикарпаття" у контрольному матчі мінімально поступилось "Ужгороду"
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Прикарпаття” у контрольному матчі мінімально поступилось “Ужгороду”

Автор: Олег Мамчур
17/02/2025 16:45
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Івано-франківська команда “Прикарпаття” провела другий контрольний матч підготовки до весняної частини сезону.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Матч з друголіговим “Ужгородом” відбувся на штучному полі стадіону “Авангард”.

У самому дебюті гри гостям вдалося забити швидкий гол — на 4-й хвилині відзначився Андрій Хома.

У другому таймі ужгородці зуміли не лише зрівняти рахунок, але й вийшли вперед: спершу Степанов з кількох метрів фактично “розстріляв” голкіпера івано-франківців, а згодом Богомаз несподівано і точно пробив з-поза меж карного майданчика. 2:1 – вольова перемога “Ужгорода”.

Відзначимо, що цей спаринг “зелено-жовті” провели фактично двома різними складами, перевіривши у справі кількох потенційних новачків. Другий навчально-тренувальний збір на Закарпатті триває, і вже наступної суботи, 22 лютого, івано-франківці зіграють контрольний матч з “Металістом”.

Франківська міськрада візьме шефство над морськими спецпризначенцями