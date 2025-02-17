“Прикарпаття” у контрольному матчі мінімально поступилось “Ужгороду”

Івано-франківська команда “Прикарпаття” провела другий контрольний матч підготовки до весняної частини сезону.

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Матч з друголіговим “Ужгородом” відбувся на штучному полі стадіону “Авангард”.

У самому дебюті гри гостям вдалося забити швидкий гол — на 4-й хвилині відзначився Андрій Хома.

У другому таймі ужгородці зуміли не лише зрівняти рахунок, але й вийшли вперед: спершу Степанов з кількох метрів фактично “розстріляв” голкіпера івано-франківців, а згодом Богомаз несподівано і точно пробив з-поза меж карного майданчика. 2:1 – вольова перемога “Ужгорода”.