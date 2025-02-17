Франківця, який влаштував стрілянину на АЗС, звинувачують у хуліганстві

За процесуального керівництва прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

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Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Слідством установлено, що 15 грудня 2024 року, близько 02:00 год ночі, на одній із автозаправних станцій міста між двома компаніями молодиків виник конфлікт.

У ході суперечки підозрюваний витягнув пістолет та почав стріляти по молодиках.

Наразі життю та здоров’ю потерпілих нічого не загрожує.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.