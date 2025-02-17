В Калуській громаді встановлять 150 вуличних ліхтарів на сонячних батареях

Завдяки підтримці донорів із Лару (Німеччина) Калуська громада у грудні минулого року отримала 150 вуличних ліхтарів на сонячних батареях.

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Першочергово ці джерела освітлення встановлюють поруч із закладами освіти – школами та дитячими садочками.

Працівники КП «Міськсвітло» вже облаштували території дошкільних закладів «Золотий ключик», «Журавлик», «Червона шапочка», «Ягідка» та «Кобзарик» цими сучасними вуличними світильниками. Роботи тривають, і незабаром ще більше освітніх закладів будуть забезпечені таким альтернативним джерелом світла.

Сьогодні у ході ранкового об’їзду ми відвідали подвір’я дитсадків, де вже встановлено ліхтарі, а також побували біля Калуського ліцею №10. Як тільки покращаться погодні умови, тут розпочнуться роботи з освітлення території: ліхтарі розташують так, щоб освітити прохід до модульної котельні та спортивний майданчик, який часто стає місцем активного дозвілля дітей. Такі ж заходи заплановані й для інших шкіл громади, території яких потребують кращого освітлення, – пише голова громади Андрій Найда.

Окрім того, ліхтарі будуть встановлені в старостинських округах, особливо там, де прокласти електричні мережі складно або неможливо.